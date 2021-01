Castel di Iudica chiede la zona rossa

Una sessantina di positivi al Covid, chiuse le scuole. Il sindaco: “Come si fa a non capire che non è tempo di giocare a carte al bar?” VIDEO

Il sindaco di Castel di Iudica, Ruggero Strano, in seguito all’incremento dei contagiati Covid (59) nel territorio ha chiesto al presidente della Regione, Nello Musumeci, l’inserimento del comune in zona rossa per almeno dieci giorni.

Nel contempo ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole fino al giorno 16 gennaio. “Le lezioni si svolgeranno in Dad fino a quando la popolazione scolastica non avrà effettuato i test rapidi – he detto il sindaco -. Chiuso anche il mercato settimanale e inibita la vendita degli ambulanti provenienti dagli altri comuni”.

“E’ una scelta dolorosa, ma ho delle responsabilità e devo tutelare la salute dei cittadini. Molti, a dire il vero, sono indisciplinati. Ma come si fa a non capire che non è il momento di giocare a carte al bar?”, ha concluso Strano.