Schianto con la moto, muore 14enne

COMISO (RAGUSA) – Inizio di anno funesto in Sicilia con diversi incidenti mortali che hanno coinvolto bimbi e ragazzini. Un 14enne, Andrea Alabiso, è morto in un incidente stradale che si è verificato ieri sera in via Biscari, a Comiso.

Il ragazzo, che era in sella alla sua moto ed era seguito con l’auto dai suoi genitori, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo contro un palo e un muretto in cemento. Andrea frequentava la prima classe del liceo scientifico Giosuè Carducci di Comiso. Appassionato di calcio, giocava nei Giovanissimi della squadra cittadina. Aveva fatto parte anche dei gruppi scout di Comiso.

Le condizioni di Andrea sono apparse subito gravi: il 14enne è stato caricato in ambulanza, ma è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Indagano i carabinieri.