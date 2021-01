Sicilia, somministrato il 39% dei vaccini

In Sicilia, dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, sono già oltre 18 mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino.

In particolare, nella giornata di ieri, lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8.169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini per un dato che si attesta complessivamente al 17,5% della disponibilità attuale.

In Sicilia in questa prima fase sono state consegnate 46.510 dosi di vaccino.

Il calendario in Sicilia prevede che la prima fase termini marzo coinvolgendo medici, operatori sanitari, ospiti Rsa e cittadini da 80 anni in su. In primavera scatterà la fase 2, dopo marzo toccherà agli over 70, al personale degli uffici pubblici e alle categorie fragili.