Sicilia terza in Italia per nuovi contagi, ma il tasso di positività scende

Coronavirus: ancora 36 morti, la percentuale dei malati rispetto ai tamponi è del 16,5%. A Catania quasi 400 casi in più, prorogata la zona rossa a Milena Il dettaglio per provincia

Aumenta sensibilmente il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 1.576 (ieri 1.391), ma su una quantità decisamente più alta di tamponi, circa 9.500. Il tasso di positività scende dunque dal 18,3% al 16,5. Trentasei i morti.

La regione è al terzo posto in Italia: la situazione peggiore è sempre in Veneto con 3.151 casi di positività, poi Lazio 1.719, Sicilia 1.576, Emilia Romagna 1.506, Lombardia 1.338, Piemonte 1.109, Puglia 1.081, Campania e Friuli Venezia Giulia 688.

Ventuno persone in più sono ricoverate negli ospedali (+4 in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono poco meno di 700.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 396 a Catania, 383 a Palermo, 286 a Trapani, 222 a Messina, 132 a Caltanissetta, 48 a Siracusa, 47 a Ragusa, 39 ad Agrigento, 23 a Enna.

PROROGATA ZONA ROSSA A MILENA. Il Comune di Milena, in provincia di Caltanissetta, resterà zona rossa fino a domenica 17 gennaio. La proroga è stata disposta in un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento è stato varato – sentito il sindaco – vista la “fase di costante e preoccupante crescita della curva epidemiologica”.

IN ITALIA 348 MORTI. In tutta Italia sono 15.378 i nuovi casi, le vittime sono 649. Ieri i positivi erano stati 10.800, i morti 348. In totale i contagiati da inizio epidemia sono 2.181.619, le vittime 76.329.

I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 135.106. Ieri i test erano stati 77.993. Il tasso di positività è dell’11,4%, in calo del 2.4% rispetto al 13,8% di ieri.

Sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569. Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 23.395.

I dimessi e guariti sono 1.536.129 (+16.023), in isolamento domiciliare ci sono ora 543.197 persone (-1.365).