Tentato omicidio per un chihuahua: giovane catanese arrestato a Giardini

TAORMINA (MESSINA) – I carabinieri di Taormina hanno arrestato un 34enne catanese originario di Calatabiano, già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio e tentata estorsione.

La segnalazione è arrivata da una casa di Giardini Naxos, dove per una lite in strada un uomo è finito a terra privo di sensi e con una vistosa ferita lacero contusa al capo. I militari hanno individuato il colpevole poco distante, ancora in stato di alterazione.

Nel corso del litigio, dopo averlo minacciato avrebbe colpito violentemente l’altro con schiaffi e pugni. Un’aggressione che sarebbe stata premeditata. Infatti, già nella mattinata dello stesso giorno, il 36enne si era recato a casa dell’altro uomo pretendendo dalla figlia, con la quale aveva intrattenuto in passato una relazione sentimentale, la consegna di un chihuahua donatole nel corso della convivenza.

Non accettando il rifiuto, il 36enne si è ripresentato nel primo pomeriggio. L’uomo aggredito è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.