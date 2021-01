Sicilia: tasso positività sale al 16,6%

Ventisei morti per coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi tornano subito sopra quota 1.000: sono esattamente 1.047 (ieri 734), su circa 6.300 tamponi; il tasso di positività è dunque si alza dal 14,4% al 16,6%.

Aumenta non di poco anche il numero dei ricoveri negli ospedali: +45 (ma -2 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 380.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 301 a Catania, 297 a Palermo, 189 a Messina, 87 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento, 53 a Ragusa, 46 a Trapani, 16 a Siracusa, 3 a Enna.

In tutta Italia sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus. Le vittime sono invece 347. Dopo l’impennata degli ultimi due giorni torna a scendere il tasso di positività, che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di ieri. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Continuano a aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 14 in più rispetto a ieri, con 154 nuovi ingressi registrati oggi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.583, contro i 2.569 di ieri. Nei reparti ci sono invece 23.075 persone, 127 in più di ieri.

Aumentano i guariti o dimessi, 14.746, per un totale da inizio pandemia di 1.503.900. Le vittime arrivano invece a quota 75.332.