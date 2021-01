Da Piazza Armerina a Catania per la cocaina

Bloccato lo scambio di droga in via Galermo: denunciata spacciatrice 36enne, cliente 54enne multato per violazione norme anti Covid

CATANIA – I carabinieri di Sant’Agata li Battiati hanno denunciato una catanese di 36 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, per spaccio di droga.

La donna è stata sorpresa in via Galermo a cedere una dose di cocaina a un cliente proveniente da Piazza Armerina, arrivato a Catania nel giorno del suo 54esimo compleanno per acquistare la droga.

A osservare la scena i militari che hanno visto lo scambio di una dose e i 100 euro. L’attesa per la restituzione del resto è stata fatale per i due, poiché ha consentito ai carabinieri di bloccarli e recuperare la dose di cocaina. Nelle tasche della spacciatrice sono stati trovati 900 euro in contanti che sono stati posti sotto sequestro.

Per l’uomo, oltre alla segnalazione all’U.T.G. per uso personale di droga, è scattata la sanzione per aver violato le normative anti Covid-19.