Coronavirus, in Sicilia è corsa al vaccino

Sale nelle ultime 24 ore il numero delle persone vaccinate al Covid in Sicilia. Secondo quanto comunicato dall’assessorato alla Salute della Regione, nella sola giornata di ieri, sabato 2 gennaio, nell’Isola sono stati complessivamente somministrati 4.438 vaccini anticovid su altrettanti cittadini rientranti nel target previsto dal piano nazionale.

Dall’avvio della campagna, nell’Isola sono stati effettuati circa 7 mila vaccini, per una percentuale complessiva dei vaccinati che raggiunge circa il 15% del totale della disponibilità attuale.

Delle 46.510 dosi di vaccino consegnate finora alla Sicilia ieri ne erano state somministrate 2.471, il 5,3%. Dopo le prime dosi, poco meno di 700, per il Vax Day del 27 dicembre, il 31 è arrivato nell’Isola lo stock più consistente.

Il calendario in Sicilia prevede che la prima fase terminerà marzo e coinvolgerà medici, operatori sanitari, ospiti Rsa e cittadini da 80 anni in su. In primavera scatterà la fase 2, perché dopo marzo toccherà agli over 70, al personale degli uffici pubblici e alle categorie fragili.