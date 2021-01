Sicilia, aumentano i ricoveri per Covid

I nuovi casi scendono a 734, ma il tasso di positività resta alto: 14,3%. Ventotto i morti, +10 in terapia intensiva. Catania la provincia più colpita

Ventotto morti e 734 nuovi positivi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi in più erano stati 1.122: scende quindi il numero, ma i tamponi effettuati sono pochi, circa 5.000, dunque il tasso di contagio è ancora alto, 14,3%.

Ventisette persone in più sono ricoverate negli ospedali (+10 in terapia intensiva); pochi i dimessi/guariti, 103.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia: 271 a Catania, 183 a Palermo, 103 a Messina, 90 a Siracusa, 40 a Enna, 26 a Trapani, 17 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, uno ad Agrigento.

In tutta Italia sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 67.174 tamponi effettuati, su un totale di 26.823.305 da inizio emergenza. Il tasso di positività si attesta al 17,6%, ben più alto rispetto al 14,1% di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati 364 i decessi, per un totale di 74.985 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.141.201 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 577.062, 551.545 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 22.948, di cui 2.569 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.489.154. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.165), seguita da Emilia Romagna (2.035), Lombardia (1.402), Lazio (1.275) e Sicilia (734).