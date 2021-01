Incidente: nell’auto 200 chili di botti

La scoperta della polizia stradale di Lentini, per il conducente denuncia e sequestro della patente

SIRACUSA – La polizia stradale di Lentini intervenuta per un incidente stradale sull’autostrada in direzione Siracusa, ha sequestrato 200 chili di materiale pirotecnico trasportati a bordo dell’auto utilitaria coinvolta.

La macchina era ferma al centro della carreggiata, all’uscita della galleria Filippella, e il conducente soccorso, un 49enne pregiudicato, è stato trasportato prima all’ospedale di Lentini e poi, per le gravi ferite riportate, a quello di Siracusa.

Al momento dei rilievi, gli agenti hanno trovato alcune scatole di materiale pirotecnico per un totale di 200 chili. Con l’ausilio dei vigili del fuoco di Siracusa, il materiale è stato messo in sicurezza, visto che il veicolo risultava alimentato a gas metano.

Il materiale pirotecnico è stato trasportato in luogo sicuro per la successiva distruzione a cura del Nucleo Artificieri della Questura di Catania. Per il conducente del veicolo è scattata la denuncia e il sequestro della patente.