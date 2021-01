Più luce per esaltare il barocco del Duomo

CATANIA – Prima della ricorrenza del 5 febbraio il frontale della Cattedrale di Sant’Agata, in piazza Duomo, avrà una nuova illuminazione artistica, che verrà realizzata grazie al contributo di Enel Green Power per esaltare, anche nelle ore notturne, emblema del tardo barocco catanese. Lo ha reso noto il sindaco, Salvo Pogliese, che ha dato indicazioni al capo di gabinetto, Giuseppe Ferraro, di coordinare e realizzare, d’intesa con gli uffici tecnici comunali, una proposta progettuale con l’installazione di nuovi corpi illuminanti con tecnologia a led per valorizzare, nel pieno rispetto dello stile del monumento sacro, la parte inferiore del prospetto del Duomo e il gruppo scultoreo della parte alta della storica facciata.

Senza alcuna invasività del contesto storico e ambientale, verranno sostituiti le lampade attualmente esistenti di vecchia generazione, alcuni delle quali non più funzionanti e non adeguate alla moderne concezioni energetiche.

“Ringrazio Enel Green Power per questo gesto di generosità nei confronti della città di Catania – commenta il sindaco Salvo Pogliese – perché ci consente di rendere sempre più bello e attraente il simbolo principale della nostra città, la Cattedrale dove riposano le reliquie della Santa patrona Agata e le spoglie di personaggi che hanno dato lustro a Catania, da Vincenzo Bellini al beato Dusmet. Dopo il castello Ursino finalmente illuminato ora tocca al Duomo rinnovare le proprie luci, effettivamente poco consone come anche molti visitatori ci hanno segnalato, nella splendida piazza chiusa al traffico veicolare e dove hanno sede Palazzo degli Elefanti e Palazzo dei Chierici, edifici storici simboli della ricostruzione post terremoto del 1693”.