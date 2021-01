Catania, 42.500 euro per villa Pacini: “Diventerà un parco all’avanguardia”

“Un parco giochi inclusivo, privo di barriere architettoniche e tra i più attrezzati della città”. E’ il progetto per la rinascita di villa Pacini messo a punto dall’amministrazione comunale e ammesso a un finanziamento di 42.500 euro sulla base dell’avviso pubblico definito con la graduatoria resa nota a fine dicembre.

L’area gioco già presente all’interno del parco, per un’estensione di mille metri quadrati ma in parte vandalizzata, sarà dunque ampliata e rinnovata, arricchita di undici nuove attrezzature, utilizzabili anche da minori con disabilità, per favorire le relazioni e l’integrazione tra tutti i bambini. In particolare saranno installati due altalene a cesto, tre giochi a canestro, uno combinato, due a dondolo, due a molla, una giostra.

Gli interventi includono l’ampliamento della pavimentazione anti trauma, l’aumento degli accessi per disabili, la disposizione dei nuovi giochi tale da garantire la corretta e adeguata fruibilità dell’area giochi, con il distanziamento previsto dalle più recenti normative.

La struttura delle nuove giostre sarà realizzata in legno e in acciaio, in modo da limitare nel tempo gli interventi manutentivi e garantire negli anni elevati standard di qualità e fruizione. Per quanto riguarda l’arredo urbano della zona di villa Pacini interessata ai lavori, si prevede l’installazione di 5 nuove panchine con struttura mista in legno e ferro.

“Nella proposta che abbiamo avanzato alla Regione – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – abbiamo previsto un parco all’avanguardia, seppure nel rispetto del vecchio tracciato, in continuità con il percorso pedonale composto da un mosaico lavico e da un ciottolato storico”

Secondo il progetto di restyling, saranno due gli ingressi dell’area giochi di villa Pacini: uno principale, in direzione di porta Uzeda e a ridosso di Piazza Duomo; un altro da piazza Borsellino, terminal di autobus e prospiciente al porto.