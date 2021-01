Botti, in due perdono la mano

VITTORIA (RAGUSA) – La zona rossa e le stringenti norme per arginare il Covid 19 hanno decisamente limitato gli incidenti causati dai botti di fine anno. Purtroppo si registra comunque una vittima, mentre sono 79 i feriti, dei quali 23 ricoverati. Questo il bilancio del Capodanno 2021 secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dati che registrano una diminuzione, definita “lieve” rispetto al 2020. L’anno scorso il bilancio era stato di un morto e 204 feriti, dei quali 38 ricoverati.

Sono stati 229 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686.

Il numero maggiore di incidenti si è verificato nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171); a seguire Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.

Non mancano purtroppo le conseguenze per l’uso sconsiderato dei botti. Due persone di Licata, un ventenne e un sessantenne, hanno entrambi perso una mano a causa dei botti di fine anno. Il sessantenne è ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” a Licata. Il giovane è stato trasferito, già durante la notte, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire gli incidenti che si sono verificati prima della mezzanotte.

Un altro grave episodio si è registrato nel Ragusano. Un giovane è rimasto ferito dall’esplosione di alcuni petardi che da un’auto stava lanciando in strada a Vittoria.

L’auto, guidata da un amico, ha attraversato il centro con una scia di botti. All’incrocio tra via Ruggero Settimo e via Cavour uno dei petardi è esploso prima di essere lanciato dal finestrino della macchina e ha innescato a bordo un’esplosione a catena. Sono stati gli agenti della polizia municipale a fermare il conducente della macchina e a soccorrere l’amico portato in ospedale.