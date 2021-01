Minaccia madre e nonna per acquistare droga, arrestato 21enne

FALCONE – I carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Patti su richiesta del procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, a carico di un 21enne di Falcone, ritenuto responsabile di estorsione, minaccia e danneggiamento ai danni della madre e della nonna. L’uomo, pur di acquistare sostanze stupefacenti per uso personale, con ripetuti atti di violenza e minaccia costringeva la madre a cedergli il denaro per acquistare droga. Inoltre, le indagini hanno permesso di accertare ulteriori episodi di minaccia e danneggiamento di cui l’uomo si è reso responsabile ai danni dell’anziana nonna, la quale diverse volte aveva tentato di indurre il nipote a non fare più uso di sostanza stupefacente.