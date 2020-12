In Sicilia anche il Covid fa festa

Sale al 17,7% il tasso di positività, 1.299 i nuovi casi. I morti sono 31, Catania e Palermo appaiate per aumento di malati Il dettaglio per provincia VIDEO Il messaggio di fine anno di Musumeci

Sono 31 i morti per coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio salgono a 1.299 (ieri 1.084) su 7.308 tamponi (ieri 8.500), con un tasso di positività decisamente alto, 17,7% (ieri 12,7).

Negli ospedali sono ricoverate 11 persone in meno (ma +5 in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono poco meno di 800.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 296 a Catania, 295 a Palermo, 262 a Messina, 121 a Siracusa, 87 a Caltanissetta, 79 a Trapani, 70 ad Agrigento, 66 a Enna, 23 a Ragusa.

In tutta Italia sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 555. Sono stati 186.004 i tamponi effettuati, con il tasso di positività che risale al 12,6% (ieri era del 9,6%).

Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva, nel saldo tra ingressi e uscite. Non succedeva da circa un mese. Il numero complessivo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia è di 2.555, con 202 nuovi ingressi delle ultime 24 ore. Il numero di ricoverati con sintomi in Italia scende a 23.151 (-415 rispetto a ieri).

Il numero di guariti o dimessi registra un aumento di 17.421 unità. Gli attualmente positivi sono 569.896, i deceduti 74.159 e i dimessi o guariti 1.463.111.