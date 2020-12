Catania ha una nuova isola ecologica

L’inaugurazione in via Generale Ameglio VIDEO

CATANIA – “Mentre prima le isole ecologiche si inauguravano per essere abbandonate al loro destino, adesso le apriamo già funzionanti, pronte per accogliere i rifiuti dei cittadini con le stesse modalità di quelle fisse. Abbiamo applicato costose penali per carenza nell’esecuzione del capitolato e grazie a una transazione economica, a Catania ci ritroveremo prestissimo con altri tre punti di ritiro dei rifiuti”. Stamattina a Catania il sindaco Salvo Pogliese ha inaugurato l’isola ecologica di via Generale Ameglio, un’area all’interno del quale i cittadini potranno quotidianamente portare i propri rifiuti.

Il nuovo punto di conferimento, che si aggiunge a quelle di viale Tirreno (San Giovanni Galermo) e via Maria Gianni (Picanello), rientra nell’ambito di una transazione sottoscritta tra il Comune di Catania e la Dusty, che attribuisce all’azienda della raccolta rifiuti il compito di realizzare quattro Eco punti mobili. Entro fine gennaio ne dovrebbero essere aperti altri tre.