Rompe freni e si schianta sui fichidindia

Catania . Singolare incidente in via Pietra dell’Ova, donna finisce in un terrapieno per evitare guai peggiori VIDEO

CATANIA – Tanto spavento, danni ingenti all’autovettura, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per un’automobilista catanese che questa mattina, intorno alle 11, è rimasta coinvolta in un singolare incidente stradale. A causa del cattivo funzionamento dell’impianto frenante la “Smart”, che percorreva via Pietra dell’Ova in direzione di Tondo Gioeni, ha iniziato la sua folle corsa in discesa. Alla donna, considerata la pendenza della strada, non è rimasto altro che cercare di fermarsi sul terrapieno per evitare guai peggiori.

A quel punto, l’auto si è andata a schiantare contro la segnaletica stradale; il marciapiede ha fatto da “catapulta”, facendo impennare il mezzo che poi è stato frenato dalla fitta vegetazione ed in particolare da una piantagione di fichidindia. Sul posto è intervenuta la polizia.

Illesa la conducente dell’auto che con lucidità ha raccontato di aver provato in tutti i modi a frenare, ma vista l’impossibilità di fermare il mezzo è stata costretta a sterzare per non proseguire la discesa ed eventualmente coinvolgere altri automobilisti.