Catania, controlli a raffica

Polizia in campo per far rispettare le norme anti-Covid. Sequestrati anche botti, armi e droga

CATANIA – Polizia in prima linea per far rispettare le norme anti-Covid e per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica con particolare attenzione al contrasto del commercio ambulante e abusivo e della commercializzazione illegale di prodotti contraffatti e di artifici pirotecnici.

L’operazione “Ampio raggio”, giunta alla decima edizione, continua ad avere come metodologia quella di cinturare il territorio della provincia etnea in una morsa di controlli che possano garantire la sicurezza. Complessivamente sono stati schierati 24 equipaggi nell’area urbana e 13 pattuglie disposte ad Adrano, Caltagirone ed Acireale. In totale sono stati impiegati oltre 80 agenti.

Catania è stata suddivisa in diverse aree all’interno delle quali sono stati individuati diversi obiettivi sensibili sotto il profilo della sicurezza: piazza Europa, piazza Stazione Acquicella, via Acicastello, via S. Martelli Castaldi, viale Librino, via del Rotolo, piazza San Pio X, viale San Teodoro, piazza Federico di Svevia, via del Bosco, via G.M. Frontini, via Plebiscito, Santa Maria Goretti, via San Giuseppe La Rena, varco Dusmet, stazione ferroviaria Catania centrale.

Ad Acireale sono stati presidiati: Stazione Vecchia, via Kennedy e corso Italia. Ad Adrano, i controlli sono stati fatti in via Casale Greci, contrada Naviccia, via Madonna Santissime delle Grazie, mentre a Caltagirone l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata nelle vie Santa Maria di Gesù, Circonvallazione e Mons. Sturzo.

Il servizio è stato realizzato in tre distinte fasi. In poche ore sono state controllati 110 persone e 77 veicoli, le contestazioni per infrazioni al Codice della strada sono state 9. A Librino e nel villaggio Sant’Agata sono state effettuate perquisizioni per arginare il dilagante fenomeno delle esplosioni d’arma da fuoco in occasione del Capodanno. In un vano deposito antistante l’ingresso di una terrazza sono state trovate due pistole semi-automatiche con matricola abrasa: una Colt serie 80 ed una Beretta calibro 9×21 con 15 colpi nel caricatore; inoltre sono stati rinvenuti 7 colpi calibro 45 Hp, una mitraglietta semi-automatica con relativo munizionamento. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 4 macro involucri elettrosaldati contenti 800 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Due persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica e per aver illecitamente impiantato un sistema di videosorveglianza. “Agli straordinari risultati ottenuti nell’operazione ‘Ampio raggio’ – fa sapere la polizia – si aggiungono quelli dei controlli diurni delle Volanti, che hanno controllato 237 persone e 533 veicoli, effettuando anche 422 controlli anti-Covid”.