Scilla e Zambuto nuovi assessori: Musumeci perde l’unica quota rosa

La nomina alla fine è arrivata. Da settimane all’interno di Forza Italia si è cercato di fare quadrare i numeri, con il presidente Musumeci rimasto per giorni in attesa dei nomi da ratificare.

Lo stesso coordinatore azzurro Micciché, intervistato all’interno della trasmissione Primalinea di Telecolor, aveva detto che “la parola rimpasto in questo caso non era appropriata perché si tratta solo aggiustamenti all’interno di una solo componente politica del governo regionale”, assumendosi persino “la responsabilità dei ritardi”.

Alla fine il partito di Berlusconi ha chiuso sui nomi di Toni Scilla e Marco Zambuto, non senza malumori interni alle diverse componenti dei territori.

Scilla, di Mazara del Vallo, prende il posto di Edy Bandiera all’assessorato agricoltura e pesca, ufficio in cui ricopriva già un incarico nella segreteria particolare dell’assessore siracusano. Nell’ultimo periodo si è battuto per la liberazione dei pescatori sequestrati in Libia. Il posto all’Agricoltura piaceva anche a Riccardo Gallo Afflitto, riferimento azzurro nella provincia di Agrigento.

A sorpresa invece la nomina di Marco Zambuto, già sindaco di Agrigento, ex presidente del Pd siciliano e alle ultime amministrative candidato sindaco di Agrigento con le insegne di Forza Italia e appoggiato da Diventerà bellissima. Nella corsa alle ultime amministrative Zambuto si è piazzato al terzo posto fallendo anche l’approdo al ballottaggio.

Zambuto subentra all’unica donna in giunta, Bernardette Grasso, alle Autonomie locali. Con l’uscita di quest’ultima la giunta regionale perde l’unica rappresentante femminile.