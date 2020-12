PALERMO – Ladri in azione nei bacini di carenaggio al porto di Palermo. La struttura che doveva subire un intervento di recupero è stata spogliata dalle cablatura in rame. I furti sono stati commessi nei giorni scorsi ma ad accorgersene della razzia che ha provocato danni molto ingenti è stato un funzionario regionale che sta presentando un esposto con foto e video.

I ladri sono entrati all’interno dell’area portuale di Palermo in una zona altamente sorvegliata e hanno devastato il bacino di carenaggio portando via tutto il rame possibile. La Regione siciliana è proprietaria di questo così come dell’altro bacino maggiore, quello da 54mila tonnellate.