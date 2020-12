Siracusa: smantellati fortini dello spaccio

SIRACUSA – Blitz antidroga della polizia in alcune palazzine di edilizia popolare a nord di Siracusa. Le due piazze di spaccio di via Italia e via Santi Amato erano presidiate da cancelli e portoni in metallo: fortini a difesa dello spaccio al dettaglio di hashish e cocaina.

In manette sono finiti Antonino Aggraziato, 21 anni ed Attilio Scattamagna, 36 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Gli agenti hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo di cancelli, portoni, grate in metallo, collocati in corrispondenza di androni condominiali adibiti a vere e propri mercati dello spaccio.

I cancelli e i portoni sono stati rimossi grazie all’intervento dei vigili del fuoco, restituendo anche la libertà ai residenti che spesso non potevano entrare o uscire da casa.

Antonino Aggraziato è stato arrestato grazie al fiuto del cane antidroga Maui: nella sua auto hanno trovato 93 grammi di hashish e 80 grammi di cocaina per un valore di 4500 euro, droga sequestrata insieme a 2500 euro in contanti.

Attilio Scattamagna aveva in tasca le chiavi di alcuni cancelli dell’androne e delle “retrovie”, ovvero le porte di accesso alla terrazza, oltre a 40 grammi di marijuana e 60 di cocaina, già suddivisa in dosi del valore di 6.500 euro. I due sono stati posti ai domiciliari.