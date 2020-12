“Mia ex moglie mi ha investito con l’auto”: la poveretta è a casa gravemente malata

Catania . Inscena un finto incidente per coprire l’evasione dai domiciliari: in manette 36enne marocchino

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 36enne marocchino per evasione. Sorpreso dai militari nei pressi dell’ospedale Garibaldi Centro, ha inscenato un finto incidente causato dalla ex moglie la quale, alla guida della propria auto, lo avrebbe investito colpendolo alle gambe.

I militari, dopo averlo fatto visitare dai medici del pronto soccorso, che gli hanno diagnosticato delle lievissime lesioni guaribili in appena 4 giorni, hanno verificato quanto detto dall’extracomunitario recandosi in casa della ex moglie, dove hanno potuto constatare come la poveretta fosse costretta a letto da una grave malattia.

Il 36enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari.