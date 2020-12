Incendio in falegnameria, donna salvata

LENI (MESSINA) – Due ore di panico per un incendio che si è sviluppato ieri sera in una falegnameria a Leni. Le fiamme si sono propagate in un’abitazione, sorprendendo una signora di 65 anni; la donna ha accusato un malore ed è stata salvata da alcuni vicini di casa. Scattato l’allarme sono intervenuti 118, carabinieri e protezione civile, due autobotti. Ingenti i danni alla struttura.