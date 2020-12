Furto dell’auto fallisce, 32enne ai domiciliari scappa subito a casa e si mette in pigiama

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 32enne per evasione, furto aggravato e ricettazione. Durante la notte, una pattuglia ha notato due persone intente ad armeggiare su una Fiat Punto.

Quando i carabinieri si sono avvicinati, i due si sono dati alla fuga a piedi, tuttavia i militari erano già riusciti a riconoscerne uno, tra l’altro sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari hanno quindi ispezionato l’auto che i due stavano tentando di rubare e la macchina utilizzata dalla coppia, trovando un telefono cellulare, poi risultato di proprietà di uno dei ladri, e due centraline elettroniche di altre due auto.

I militari sono quindi subito andati a casa del 32enne riconosciuto, trovandolo in pigiama, ma con le mani sporche di grasso e con la tuta utilizzata per il tentato furto, ancora appoggiata sul tavolo. Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.