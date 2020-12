Sicilia: pochi tamponi, pochi contagi

Coronavirus: 337 nuovi casi e 27 morti, il tasso di positività scende all’8%. Nessun aumento di malati a Ragusa, Agrigento ed Enna Il dettaglio per provincia

Natale con pochi tamponi, e dunque con pochi contagi giornalieri. In Sicilia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 337 su 4.040 test, con una percentuale di positivi che scende all’8,3% (ieri 11). Ventisette i decessi.

Stavolta sale il numero dei ricoveri in ospedale, +15 (ma -4 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 252.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 163 a Catania, 104 a Messina, 38 a Palermo, 23 a Siracusa, 5 a Trapani, 4 a Caltanissetta, 0 a Ragusa, Agrigento ed Enna.

In Italia sono 10.407 i nuovi casi, a fronte 81.285 tamponi effettuati (12,8%, contro il 12,5 di ieri). Il totale è di 25.631.899 da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati 261 i decessi, per un totale di 71.620 vittime. Con quelle di oggi diventano 2.038.759 le persone che hanno contratto il Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 580.941 (+1.055), 544.657 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.157 (-98), di cui 2.563 (-2) in terapia intensiva.

I dimessi/guariti sono 1.386.198, con un incremento di 9.089 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (2.523), seguita da Emilia Romagna (1.756), Lombardia (1.606), Lazio (1.123), Puglia (544) e Campania (539).