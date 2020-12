Il bimbo siciliano commuove tutti: “Regalo i miei risparmi alla Croce rossa”

CALTANISSETTA – Ha commosso tutti la lettera di Mario, bimbo di 12 anni che quest’anno, a Natale, ha deciso di donare i suoi risparmi alla Croce rossa di Caltanissetta.

“In occasione delle festività natalizie – ha scritto – considerato il momento particolare in cui ci troviamo, ho pensato di devolvere alle persone più bisognose, da voi assistite, questa somma frutto dei miei risparmi. Spero che magari possa servire ad aiutare qualche mio coetaneo non fortunato come me. Vi ringrazio e vi auguro buone feste”.

Il ragazzino, che frequenta la seconda media, accompagnato dai suoi genitori, ha consegnato soldi e letterina al presidente della Cri Nicolò Piave. “I soldi – spiega Piave – li utilizzeremo per comprare dei giocattoli a qualche famiglia che abbiamo già individuato. E questo è il nostro Natale. Donare è più bello che ricevere. Mario rappresenta simbolicamente tutti i volontari che in questo periodo hanno donato il loro tempo, i loro risparmi, la propria competenza per gli altri”.