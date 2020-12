Bronte, sfregiato la notte di Natale

BRONTE (CATANIA) – I carabinieri di Bronte hanno arrestato un 59enne che al culmine di una lite scaturita per futili motivi, mentre si trovava in compagnia di un conoscente per festeggiare la sera di Natale, ha afferrato un coltello da cucina e lo ha sfregiato al volto, provocandogli una profonda ferita.

I militari, intervenuti in seguito a una segnalazione da parte del 118, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno trovato il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue, che l’aggressore aveva nascosto sotto il materasso.

Alla vittima, trasportata nell’ospedale di Bronte, sono stati applicati 21 punti di sutura al volto ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Il 59enne è stato posto agli arresti domiciliari.