In Sicilia 26 morti per Covid

Aumenta in Sicilia il numero dei morti giornalieri per Covid: nelle ultime 24 ore sono 26 (ieri erano 10). I nuovi positivi sono 853 su 8.135 tamponi, con un tasso del 10,4%, stabile rispetto ai giorni precedenti.

Negli ospedali sono ricoverate 23 persone in meno (-3 in terapia intensiva), 1.061 i dimessi/guariti.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 269 a Catania, 228 a Palermo, 87 a Siracusa, 77 a Messina, 66 a Trapani, 37 a Ragusa, 33 ad Agrigento, 29 a Enna, 27 a Caltanissetta.

In tutta Italia sono 18.040 i positivi al tampone, ieri erano stati 14.522. Superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia, sono ora 2.009.317. Le vittime sono 505 (ieri 553).

I tamponi sono 193.777 (ieri erano stati 175.364), il tasso di positività è del 9,3% (ieri 8,3%). I guariti e dimessi sono in totale 1.344.785 (+22.718).

Sono diminuiti di 35 unità i pazienti in terapia intensiva, nel saldo tra ingressi e uscite. In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.589. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 24.070, in calo di 476 unità rispetto a ieri.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi sono Veneto con 3.837, Lombardia 2.656, Emilia Romagna 1.692, Lazio 1.519, Puglia 1.458, Campania 1.156, Piemonte 1.057.