Sicilia: i morti per coronavirus sono 10, ora è Messina la città più colpita

Il tasso di positività rimane al 10%, negli ospedali ricoverate 31 persone in meno Il dettaglio per provincia

Scende a 10 in Sicilia il numero dei decessi giornalieri per Covid. I nuovi positivi sono 932 su oltre 9.200 tamponi, con un tasso del 10%, quasi uguale a quello di ieri.

Negli ospedali sono ricoverate 31 persone in meno (rimangono 176 in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono 800.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 241 a Messina, 238 a Catania, 150 a Palermo, 85 a Trapani, 66 a Caltanissetta, 53 a Siracusa, 37 ad Agrigento, 32 a Ragusa, 30 a Enna.

In tutta Italia sono 14.522 i nuovi casi di coronavirus, 1,204 in più rispetto ai 13.318 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 175.364, 9.159 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è di quasi l’8,3%, in leggero aumento rispetto all’8,01% di ieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 553, con il totale dei deceduti che supera i 70 mila casi, raggiungendo quota 70.395.

Gli attualmente positivi 598.816, 7.139 in meno rispetto ai 605.955 di 24 ore fa. Di questi 571.646 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale passano a 24.546, 402 in meno rispetto a ieri, quando furono 24.948. I

pazienti in terapia intensiva sono 2.624, 63 in meno di ieri.

Gli ingressi del giorno sono stati 216, 15 in più di ieri. A livello regionale il Veneto rimane il più colpito dalle nuove positività con 3.357 casi, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna.