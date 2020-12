Chiuso per 7 giorni minimarket a San Berillo

Catania . Violazione delle norme anti Covid e cibi privi di etichetta: stop all’attività in via Di Prima

CATANIA – In seguito all’operazione di polizia svolta nei giorni scorsi a San Berillo Vecchio, il questore di Catania ha disposto la sospensione, per la durata di 7 giorni, dell’esercizio commerciale “Adib Mini Alimentari” in via Di Prima.

In particolare, lo scorso 17 dicembre, gli agenti hanno denunciato il titolare dell’esercizio commerciale per violazioni degli obblighi imposti dalle Linee Guida per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, in quanto all’ingresso dell’attività non era esposto il cartello con il numero di persone ammesse e non era presente il dosatore disinfettante.

Nel corso del controllo, inoltre, sono stati trovati diversi alimenti, conservati nei frigo congelatori, privi di etichetta e, quindi, dei requisiti di tracciabilità. E’ stato così disposto preventivamente il “fermo ufficiale” dei prodotti alimentari e in seguito la loro totale distruzione.

Il negozio era stato già più volte controllato dalle forze di polizia che avevano accertato l’apertura sino a tarda sera, con frequenti assembramenti, prevalentemente di cittadini extracomunitari, senza rispettare in alcun modo le regole relative al distanziamento sociale.