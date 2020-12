Catania: truffa una ricevitoria di Librino fingendosi operatrice della Lottomatica

La polizia di Catania ha scoperto una truffa perpetrata da una donna del nord Italia al titolare di una ricevitoria/tabacchi a Librino. La donna, adesso indagata per truffa aggravata, tramite raggiri e fingendosi un’operatrice della Lottomatica, è riuscita a farsi ricaricare dalla ricevitoria/tabacchi 4 importi sulla carta postpay pari a circa 4.000 euro.

Dopo avergli fornito via telefono dei codici volti ad aggiornare il software e i programmi in uso, è riuscita a manipolare i dati e a compiere la truffa svuotando il conto corrente.

Sempre durante controlli a Librino, un 21enne è stato denunciato per invasione di terreni, edifici pubblici e abuso edilizio, per aver realizzato un manufatto in cemento sul suolo pubblico e aver asfaltato uno spazio di verde pubblico. Tra l’altro, il manufatto è di pertinenza di una casa di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania che l’uomo aveva già occupato abusivamente.