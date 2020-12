Fine dei lavori, riapre la circonvallazione: “Nel 2021 la metro arriverà al Garibaldi”

E’ stato riaperto stamattina al traffico il tratto di viale Felice Fontana, alla circonvallazione di Catania, chiuso dall’aprile del 2017, per la conclusione del cantiere esterno per i lavori di costruzione della fermata metropolitana Fontana-ospedale Garibaldi.

Dunque è stata eliminata la deviazione stradale e interamente riaperta la circonvallazione, senza costringere più gli automobilisti a tortuosi giri. L’apertura della circonvallazione costituisce un grande passo avanti verso il completamento dei lavori della tratta di metropolitana Nesima-Monte Po, lunga 1,7 km con 2 stazioni (Fontana e Monte Po) che è prevista entro il 2021.

“L’apertura del tratto stradale è un fatto importante – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – perché evita lunghi giri e incolonnamenti agli automobilisti, a seguito del completamento delle strutture della nuova stazione della metropolitana che serve il nuovo ospedale Garibaldi. Un grande passo avanti – ha aggiunto il primo cittadino – verso il completamento dei lavori della tratta di metropolitana Nesima – Monte Po, lunga 1,7 km con 2 stazioni. Il completamento secondo i tecnici è previsto entro il 2021″.

Inoltre, entro marzo dell’anno prossimo, è prevista l’apertura della stazione di Cibali, più volte rinviata in passato. In definitiva con il completamento del programma di sviluppo della metropolitana si avranno, entro il 2025, in esercizio da Misterbianco fino all’Aeroporto, 19.5 km di metropolitana con 23 stazioni a servizio della città metropolitana di Catania.

In ambito extraurbano è prevista la prosecuzione della linea metropolitana, prevalentemente in superficie e a doppio binario, da Misterbianco Centro fino a Paternò, per una lunghezza complessiva pari a 12.2 km, compresa la tratta finale fino al deposito officina, realizzando così, presumibilmente entro il 2027, una rete metropolitana, da Paternò fino all’Aeroporto, lunga complessivamente 31,7 km con ben 29 stazioni.