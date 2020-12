A Catania altre rotonde sponsorizzate

CATANIA – La circonvallazione di Catania cambia volto con la sistemazione dei suoi nodi nevralgici: le vaste rotatorie e i torna indietro hanno rifatto il look.

Sabato scorso è stato presentato il completo restyling degli svincoli d’accesso e della grande rotatoria sull’innesto verso la circonvallazione provenendo da Misterbianco. Oggi è toccato a quella su viale Bolano, nei pressi della stazione metro di Nesima, riqualificata richiamando essenze arboree tipiche del nostro territorio.

Entrambe le azioni sono frutto del sistema della sponsorizzazione privata per la cura di spazi pubblici che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese persegue ormai sistematicamente.

Nei giorni scorsi nell’altra grande rotatoria di San Nullo sono stati piantumati un centinaio di nuovi alberi e varie piante grasse, facendo rifiorire anche quello spazio di intersezione viaria. Lo stesso è accaduto nelle altre fiorire lasciate negli anni abbandonate nei pressi del tondo Gioeni.

“Da anonime rotatorie a complesso viario illuminato, integrato e abbellito da opere scultoree, con messa a dimora di piante della tradizione arborea siciliana”, ha commentato il sindaco Salvo Pogliese, visitando le tre rotatorie poste tra viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) e le vie Florio e Miceli; tra via Ugo La Malfa e viale San Pio X e, infine, tra via Felice Paradiso e via Armando Diaz.