Coronavirus in Sicilia, 669 nuovi casi

Scende il numero di nuovi positivi ma anche il numero di tamponi: 26 i decessi, ricoveri in risalita. Il dettaglio per provincia

In Sicilia 669 (ieri 792) nuovi contagi a fronte di 6.216 tamponi effettuati (ieri 7.109) con un’incidenza del 10,75%, percentuale in linea con quella del giorno precedente (11%).

Attualmente risultano positivi 33.903 siciliani, di questi 181 sono ricoverati in terapia intensiva (+16 rispetto al giorno precedente) e 1.086 in terapia ordinaria. I guariti sono 623 mentre i decessi sono 26, che portano il totale a 2.181.

Questo il dettaglio dei nuovi casi per provincia: Catania 279, Palermo 212, Caltanissetta 52, Ragusa 40, Siracusa 39, Messina 33, Enna 12, Trapani 2, Agrigento 0.

Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.964.054. E’ invece di 415 l’incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.214.

Ad oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L’incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632 che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 1.281.258.

I tamponi effettuati sono 87.889, in calo di quasi 50mila rispetto ai 137.420 di sabato. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati è al 12,3%, ancora in aumento, di oltre un punto, rispetto all’11% di domenica.