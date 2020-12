Troppi positivi a Milena, chiesta zona rossa

MILENA (CALTANISSETTA) – Con 62 positivi nelle ultime ore, che si aggiungono agli altri 25 dei giorni prima, e centinaia di persone in isolamento domiciliare, Milena sta per diventare zona rossa. A chiederlo al governatore Nello Musumeci il sindaco Claudio Cipolla, di concerto con l’Asp di Caltanissetta. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro domani.

“La situazione è peggiorata nel giro di pochissimi giorni – ha detto il sindaco Cipolla – e i tamponi positivi sono aumentati in maniera esponenziale per cui il provvedimento si rende necessario per scongiurare il peggio. Non sappiamo da dove sia partito il focolaio e al momento stiamo lavorando con l’Asp per garantire la salute di tutti i cittadini”.

Milena, comune di quasi 3 mila abitanti, conta già 3 ricoverati in Malattie infettive e almeno un positivo in ogni famiglia.