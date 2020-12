Scappa sui tetti, preso il pusher acrobata

CATANIA – I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato Antonino Puglisi, 54 anni, originario di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione antidroga è stata effettuata nel quartiere di Trappeto Nord, una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo.

Dopo aver individuato lo spacciatore nei pressi del civico 81 di via Capo Passero, i militari dell’Arma sono entrati in azione per bloccarlo, ma la riposta è stata una pericolosa fuga di tetto in tetto di un condominio.

Ormai sfinito, all’altezza del civico 105, Puglisi ha lanciato verso la campagna retrostante una grossa busta che conteneva 66 dosi di cocaina, 21 dosi di crack ed una radio ricetrasmittente, utilizzata per tenersi in contatto con le vedette.