Covid, in Sicilia 792 nuovi contagi

Tasso di positività all’11%, 24 i decessi. In aumento di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva. A Palermo il maggior numero di casi: il dettaglio per provincia

Sono 792 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 878). Con 7.109 tamponi effettuati il tasso di positività scende lievemente all’11% contro il 12% di ieri.

Ventiquattro i morti. Quattro i ricoveri in più in terapia intensiva.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: Palermo 271, Catania 209, Messina 89, Caltanissetta 85, Siracusa 68, Ragusa 47, Enna 13, Agrigento 7, Trapani 3.

In Italia sono 15.104 i positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352. Ieri i positivi erano stati 16.308, i morti 553. In totale da inizio epidemia in casi in Italia sono 1.953.185, le vittime 68.799.

Sono 137.420 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Il tasso di positività è dell’11%, in aumento dell’1,8% rispetto al 9,2% di ieri.

In calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità.

Ecco le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore: Veneto 3.869, Lombardia 1.795, Emilia Romagna 1.751, Lazio 1.213, Campania 891, Piemonte 829.