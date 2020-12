Sicilia, guariti doppiano i nuovi contagi

Covid . Registrati altri 731 casi, la metà sono a Catania: il dettaglio per provincia . Scende ancora il tasso di positività (9%). Ventidue decessi, tre ricoveri in più in terapia intensiva

Ancora in calo il numero dei nuovi casi di Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 731 (ieri 872), 8.109 i tamponi effettuati. Scende dunque ancora nell’Isola, anche se di poco, il tasso di positività dal 9,3% di ieri al 9%.

Ventidue i morti. Tre nuovi ricoveri in terapia intensiva, 1.532 i dimessi/guariti.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: Catania 356, Palermo 116, Messina 89, Ragusa 41, Siracusa 41, Trapani 29, Agrigento 27, Enna 17, Caltanissetta 15.

In Italia sono 17.992 i nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore per un totale di 1.921.778. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 674, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 67.894.

Secondo il bollettino del ministero, in Italia ci sono 627.798 attualmente positivi, 7.545 in meno rispetto a giovedì. L’incremento dei dimessi e guariti nelle ultime 24 ore è invece di 22.272, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.226.086.

Sono 179.800 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di circa 5 mila rispetto agli oltre 185 mila di ieri. Il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati sale ancora ed è al 10%, in lieve aumento rispetto al 9,8% di ieri.

Sono 2.819 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 36 rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 189. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 25.769, in calo di 658 unità rispetto a ieri.