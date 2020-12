Va dalla polizia e chiede di andare in carcere

CATANIA – Si è presentato con il borsone ed altri effetti personali direttamente al Commissariato di Librino perché la sua permanenza in casa era incompatibile con il proprio nucleo familiare, in poche parole preferiva stare in carcere, gli agenti lo hanno ascoltato e poi lo hanno arrestato per evasione dai domiciliari. Protagonista un 25enne, C. G. residente a Librino, appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari consentendogli, previa richiesta da inoltrare all’Autorità giudiziaria competente, di cambiare l’attuale luogo di detenzione domiciliare.