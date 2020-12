In giro di notte con strana attrezzatura al seguito: in manette sorvegliato speciale, due denunce (FOTO)

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 36enne Francesco Costa di Ramacca per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, guida senza patente e concorso nel possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il 36enne, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione, è stato fermato in piena notte all’incrocio tra la strada statale 385 e la strada provinciale 69/II, nel comune di Scordia, alla guida di una Toyota Yaris, oltretutto sprovvisto di patente di guida, revocata all’atto dell’irrogazione della sorveglianza speciale.

I militari, oltre a identificare gli altri due ramacchesi trovati a bordo dell’auto, uno di 37 e l’altro di 26 anni, hanno perquisito l’auto trovando un crick idraulico a carrello, una sega a batteria munita di varie lame per metallo, un cannello a gas, varie chiavi fisse.

I compagni di viaggio dell’arrestato sono stati denunciati solo per il concorso nel possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tutti e tre sono stati, ovviamente, sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19. Costa è stato posto agli arresti domiciliari.