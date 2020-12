Rapina in farmacia, condannato a 6 anni

Paternò . Il 37enne Daniel Pappalardo, sottoposto a obbligo di firma, cercò di crearsi un alibi andando in caserma subito dopo il colpo

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 37enne Daniel Pappalardo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

Il 26 maggio del 2017, il 37enne, insieme al fratello, con il volto travisato e coltello alla mano, fece irruzione nella farmacia Fresta di via Petrarca a Paternò, dove sotto la minaccia del coltello costrinse il titolare a consegnargli i 150 euro contenuti nella cassa, per poi fuggire a bordo di una macchina.

Vincolato ogni giorno alle 19.30 a presentarsi dai carabinieri, per crearsi l’alibi, si recò – post reato – in caserma apponendo la firma prevista. Ma i carabinieri, intervenuti immediatamente nella farmacia dopo l’allarme scattato al 112, visionando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza, identificarono subito gli autori della rapina.

Fatta irruzione in casa dei fratelli, i militari hanno trovato il coltello e gli indumenti utilizzati per la rapina – perfettamente compatibili a quelli indossati dai criminali durante l’azione e ben distinguibili nei filmati -, i 150 euro rubati, l’auto adoperata per la fuga, una Volkswagen Golf priva di copertura assicurativa.

Riconosciuto colpevole dai giudici per rapina aggravata in concorso, è stato condannato a 5 anni, 9 mesi e 12 giorni di reclusione. Pappalardo è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.