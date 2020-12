Ragusa: nuovi primari di Farmacia e Urologia

Laureata in Farmacia a Palermo, Maria Rita Badagliacca è stata chiamata a dirigere l’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’Asp di Ragusa. Proviene dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove ha svolto numerose attività lavorative di rilievo, nel ruolo di responsabile, come l’allestimento di preparati sterili oncologici e non e terapie ancillari di supporto, la gestione dei controlli di qualità sul prodotto finito, dei monitoraggi ambientali e particellari, del personale professionalmente esposto ai cancerogeni e sostanze nocive.

E’ anche componente del gruppo tecnico di lavoro del Ministero della Salute in qualità di referente per la regione Sicilia, finalizzato alla stesura del rapporto annuale sull’utilizzo dei dispositivi medici in Italia. Dario Signorello, assumerà, invece, l’incarico quinquennale di Direttore del reparto di Urologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Catanese di nascita, proviene dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dell’ospedale di Bressanone dove era responsabile di Unità Operativa Semplice di “Laparoscopia urologica e chirurgia mini-invasiva”.