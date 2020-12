Auto si schianta: muore carbonizzato giovane militare di Sigonella

MISTERBIANCO – Un militare di 23 anni in servizio alla base americana di Sigonella è morto carbonizzato in un incidente stradale sulla strada provinciale 12 nei pressi della base in territorio di Misterbianco.

Il giovane era alla guida di una Opel Astra che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro una recinzione, e in seguito contro il casolare di un’azienda agricola.

Nell’impatto l’auto si è incendiata e le fiamme hanno avvolto il corpo del militare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.