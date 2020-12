Il brand mafia fa moda nel fitness

Share Tweet Whatsapp Email

Dopo la pizzeria tedesca “Falcone e Borsellino” si scopre un marchio abbigliamento di fitness brasiliano con un nome che è tutto un programma: “LaBellamafia”. Un marchio distribuito anche in Italia e che vende, grazie all’e-commerce, “in oltre 40 Paesi nel mondo”

“Il profilo instagram dell’azienda conta più di ottocentomila follower, il marchio è distribuito anche in Italia da un’azienda della provincia di Parma. Non è più accettabile scoprire ogni giorno che da qualche parte nel mondo una parola che evoca dolore, morte e violenza venga banalizzata o addirittura usata come attrattiva per vendere” scrive Antonio Ferrante, presidente della Direzione regionale PD

“Addirittura l’azienda italiana, nel suo sito, parla di “labellamafia” come marchio più famoso e conosciuto del fitness, un fatto la cui gravità fa impallidire il caso della pizzeria tedesca e che richiede un intervento immediato perché la linea venga ritirata quantomeno nel nostro Paese che ha pagato un prezzo altissimo nella lotta alla mafia che non sarà mai bella ma piuttosto orrenda e disumana”.