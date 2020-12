Catania, vaccino influenza per i senzatetto

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – E’ fissato per mercoledì prossimo, dalle 10 alle 13, all’esterno dell’help center della Caritas diocesana della stazione centrale di Catania, in viale Africa, il primo appuntamento per la somministrazione del vaccino antinfluenzale ai senzatetto.

L’iniziativa solidale nasce grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che monterà un gazebo nel piazzale antistante l’ingresso della struttura. L’evento si ripeterà il 23 dicembre nello stesso luogo e nella stessa fascia oraria.

L’appuntamento è stato anticipato dall’unità di strada della Caritas diocesana di Catania che la scorsa settimana, con l’ausilio di un medico volontario, ha informato i tanti senzatetto dell’opportunità della vaccinazione e dai volontari dell’help center.