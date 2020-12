Mezzo chilo di droga in un appartamento a Picanello: in manette un 44enne

CATANIA – La polizia ha sequestrato a Catania mezzo kg di cocaina nel quartiere di Picanello, a un 44enne, Trifone D’Ignoti, che è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. La cocaina, in parte suddivisa in dosi, era in casa del 44enne all’interno di una cassapanca in muratura creata ad hoc come nascondiglio.