CANICATTÌ – Nuova rapina nel fine settimana ai danni del personale dell’impianto di erogazione di carburanti DB di via Giudice Antonino Saetta a Canicattì in provincia di Agrigento. A compierla due persone arrivate a bordo di una utilitaria, una Fiat Punto rubata poco prima in città. Uno de due era una armato di un coltello con cui ha minacciato gli addetti al distributore facendosi consegnare il denaro che avevano in tasca circa mille euro dandosi alla fuga. Una pattuglia della polizia ha intercettato l’utilitaria mettendosi al suo inseguimento finito quando i due rapinatori hanno abbandonato l’auto nel centro abitato e si sono dati alla fuga. Gli investigatori stanno cercando di identificare i malviventi con i fotogrammi del sistema di videosorveglianza dell’impianto di carburanti e con quelli sparsi per la città.