Paternò, incendio distrugge quattro auto

PATERNO‘ (CATANIA) – Notte di fuoco a Paternò per un incendio che ha mandato in fumo diverse autovetture all’interno di un condominio che si affaccia sul viale dei Platani all’altezza del civico 9. Il rogo si è verificato intorno alle 3.45. Le fiamme hanno prima distrutto una Fiat 500 ed una Ford Focus e poi si sono propagate ad altri due mezzi in sosta nelle immediate vicinanze.

Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò ha evitato conseguenze peggiori. Viste le circostanze e lo sviluppo dell’incendio non si esclude la matrice dolosa.

Indagano i carabinieri di Paternò.