Nuovi vigili urbani, prima uscita ufficiale

CATANIA – Prima uscita ufficiale sotto un tiepido sole per un nutrito gruppo dei 30 vigili urbani assunti per un anno tramite concorso per soli titoli e in forma digitale. I nuovi vigili, sotto lo sguardo del sindaco, Salvo Pogliese, effettueranno i primi servizi di tutela e vigilanza ai cittadini nelle strade del centro storico, alcuni dei quali con l’ausilio di biciclette, anche in funzione anti Covid. Dopo le foto di rito, i nuovi agenti sono saliti in sella alle bici per una prima perlustrazione in via Etnea.

Trenta anni dopo l’espletamento dell’ultimo concorso, forze fresche vanno quindi ad impinguare il corpo della polizia municipale con assunzione temporanea di 30 nuovi vigili urbani, l’80% donne, assunti con contratti a termine annuali, con una rapidissima e trasparente procedura concorsuale.

“Un fatto di eccezionale importanza – ha commentato il sindaco Pogliese -, è stata dimostrata un’efficienza ineguagliabile che ha fatto diventare il concorso di Catania un modello per tutta l’Italia”.