Io, Elio e le storie magiche

Lo scrittore catanese Emanuele Coco e l’estroso cantante insieme in uno spettacolo on line ogni mercoledì

Uno scrittore catanese, il cantante Elio e il Teatro Stabile. “Escamotages magici per tempi angusti” è lo storytelling ideato dal 48enne Emanuele Coco che porta on line (su Radio Zammù) i racconti di personaggi famosi sciorinati sul palco dall’autore insieme col cantante delle Storie tese; il tutto prodotto dallo Stabile.

Quattro gli appuntamenti ogni mercoledì per parlare dei tratti sconosciuti di Houdini, Conan Doyle, Keplero e Nietzsche, tra amore, filosofia e musica, con sequenze elettroniche e video. Si comincia il 16 dicembre, per concludere il 6 gennaio (sempre dalle 13 e poi a disposizione in streaming).

“Ho lavorato con Elio 11 anni fa per uno spettacolo al Festival della scienza di Genova – dice Coco – e l’ho chiamato per questo duetto. Cercheremo di spiegare con ironia cosa rende le nostre vite tanto complicate e cosa ci impedisce di condurle verso la felicità”.